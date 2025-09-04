RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Freitagnachmittag vor
Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 35,03 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,10 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 657.623 RWE-Aktien umgesetzt.
Am 22.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,85 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,67 EUR für die RWE-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RWE-Aktie
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen