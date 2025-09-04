DAX23.589 -0,8%ESt505.313 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.280 -0,8%Nas21.609 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,40 -2,2%Gold3.585 +1,1%
So entwickelt sich RWE

RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Freitagnachmittag vor

05.09.25 16:10 Uhr
RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 35,03 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,10 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 657.623 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,85 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,67 EUR für die RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

