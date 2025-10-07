RWE Aktie News: RWE verliert am Dienstagvormittag

RWE im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 39,74 EUR.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 39,74 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 39,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 183.367 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,24 EUR an. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 1,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je RWE-Aktie belaufen.

