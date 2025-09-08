RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

RWE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 35,75 EUR.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,2 Prozent auf 35,75 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 35,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 207.043 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 5,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 28,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,67 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 3,67 Mrd. EUR, gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,07 Prozent präsentiert.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,11 EUR je Aktie.

