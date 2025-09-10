DAX23.639 -0,3%ESt505.368 -0,4%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.650 +0,4%
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Blick auf RWE-Kurs

RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Freitagmittag ins Plus

12.09.25 12:07 Uhr
RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Freitagmittag ins Plus

Die Aktie von RWE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 35,83 EUR.

Aktien
RWE AG St.
35,82 EUR 0,07 EUR 0,20%
Um 11:48 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 35,83 EUR zu. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,03 EUR an. Bei 35,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 278.975 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,44 Prozent. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,67 EUR aus.

RWE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

