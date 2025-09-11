RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 35,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 35,98 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 36,01 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 116.892 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 37,78 EUR markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 4,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 29,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,67 EUR je RWE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

