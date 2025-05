RWE Aktie News: RWE am Montagmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich RWE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 32,02 EUR abwärts.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 32,02 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,99 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 550.896 Stück.

Bei 35,92 EUR markierte der Titel am 05.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 13,30 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

RWE gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 6,63 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,19 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die RWE-Aktie

RWE-Aktie dennoch fester: RWE erleidet Gewinneinbruch - Schwacher Wind und Energiepreise belasten

Neue Analyse: DZ BANK bewertet RWE-Aktie mit Kaufen