RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 44,43 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,5 Prozent auf 44,43 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,39 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.587 RWE-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,95 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2025. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 5,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 37,52 Prozent sinken.
RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 46,06 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 12.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 1,56 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je RWE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RWE-Aktie
Jefferies & Company Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy
RWE-Analyse: RBC Capital Markets stuft RWE-Aktie mit Outperform ein
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen