RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 44,43 EUR nach.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,5 Prozent auf 44,43 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,39 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.587 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,95 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2025. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 5,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 37,52 Prozent sinken.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 46,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 12.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 1,56 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je RWE-Aktie belaufen.

