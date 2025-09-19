DAX23.489 -0,6%ESt505.441 -0,3%Top 10 Crypto15,54 -2,9%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1768 +0,2%Öl66,77 +0,2%Gold3.724 +1,0%
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Notierung im Fokus

RWE Aktie News: RWE am Vormittag freundlich

22.09.25 09:29 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Vormittag freundlich

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 35,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
36,09 EUR 0,34 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:07 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 35,75 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.051 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,78 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,89 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,20 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,78 EUR je RWE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,59 Mrd. EUR gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Berenberg mit Investmenttipp: Buy-Note für RWE-Aktie

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RWE von vor 3 Jahren bedeutet

Jefferies bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
