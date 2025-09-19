RWE Aktie News: RWE am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 35,68 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:07 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 35,75 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.051 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,78 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,89 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,20 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,78 EUR je RWE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,59 Mrd. EUR gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

