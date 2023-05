RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag südwärts

Aktien in diesem Artikel RWE 38,71 EUR

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 38,59 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,39 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 718.359 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,92 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 12,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,09 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 11.05.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,25 EUR gegenüber 1,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 9.409,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,58 EUR je Aktie aus.

