Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend mit roter Tendenz

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 253,90 USD abwärts.

Der Salesforce-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 253,90 USD. Der Kurs der Salesforce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 253,50 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,15 USD. Bisher wurden heute 663.884 Salesforce-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 369,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 45,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Mit einem Kursverlust von 10,79 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,894 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 332,00 USD an.

Salesforce veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,96 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,38 USD je Salesforce-Aktie.

