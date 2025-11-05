Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Salesforce-Kurs

Die Aktie von Salesforce zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 254,97 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Salesforce-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 254,97 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salesforce-Aktie bei 256,77 USD. Bei 254,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 139.017 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 44,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 11,17 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,894 USD aus. Analysten bewerten die Salesforce-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.

Salesforce gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,38 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte