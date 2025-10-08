Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend behauptet

Salesforce im Blick

Die Aktie von Salesforce hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Salesforce-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 239,55 USD.

Die Salesforce-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 239,55 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salesforce-Aktie bei 241,13 USD. Das bisherige Tagestief markierte Salesforce-Aktie bei 235,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 239,74 USD. Zuletzt wechselten via New York 615.813 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 369,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 35,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Abschläge von 5,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,825 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 332,00 USD aus.

Am 03.09.2025 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salesforce ein EPS von 1,47 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.11.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

