Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Donnerstagabend höher

Die Aktie von Salesforce zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 246,40 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 246,40 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Salesforce-Aktie bei 247,17 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 243,50 USD. Bisher wurden heute 615.000 Salesforce-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 49,76 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 8,08 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Salesforce-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 03.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 10,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umsetzen können.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

