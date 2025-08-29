So schätzen die Analysten die Zukunft der Salesforce-Aktie ein
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Salesforce-Aktie abgegeben.
7 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 311,91 USD für die Salesforce-Aktie, was einem Anstieg von 55,66 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 256,25 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|375,00 USD
|46,34
|29.08.2025
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|7,32
|18.08.2025
|UBS AG
|260,00 USD
|1,46
|18.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|375,00 USD
|46,34
|18.08.2025
