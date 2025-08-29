DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.221 +0,2%Euro1,1696 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
So schätzen die Analysten die Zukunft der Salesforce-Aktie ein

31.08.25 22:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
219,20 EUR 1,20 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Salesforce-Aktie abgegeben.

7 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 311,91 USD für die Salesforce-Aktie, was einem Anstieg von 55,66 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 256,25 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.375,00 USD46,3429.08.2025
RBC Capital Markets275,00 USD7,3218.08.2025
UBS AG260,00 USD1,4618.08.2025
Jefferies & Company Inc.375,00 USD46,3418.08.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
29.05.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

