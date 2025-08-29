So schätzen die Analysten die Zukunft der Salesforce-Aktie ein

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Salesforce-Aktie abgegeben.

7 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 311,91 USD für die Salesforce-Aktie, was einem Anstieg von 55,66 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von 256,25 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 375,00 USD 46,34 29.08.2025 RBC Capital Markets 275,00 USD 7,32 18.08.2025 UBS AG 260,00 USD 1,46 18.08.2025 Jefferies & Company Inc. 375,00 USD 46,34 18.08.2025

Redaktion finanzen.net