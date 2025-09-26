Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Abend nordwärts

Salesforce im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Salesforce. Das Papier von Salesforce konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 245,44 USD.

Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere um 20:08 Uhr 0,8 Prozent. Bei 245,54 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 245,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 450.870 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 369,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,825 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 332,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 03.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2026 11,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

