Blick auf Salesforce-Kurs

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Montagnachmittag nordwärts

29.09.25 16:11 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 244,47 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
207,00 EUR -0,45 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Salesforce-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 244,47 USD. In der Spitze gewann die Salesforce-Aktie bis auf 245,49 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 245,00 USD. Zuletzt wurden via New York 165.941 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 7,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Salesforce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,825 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 332,00 USD für die Salesforce-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 03.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Salesforce 10,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,38 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen