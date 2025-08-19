Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce verliert am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 241,80 USD ab.

Das Papier von Salesforce befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,9 Prozent auf 241,80 USD ab. Die Salesforce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 240,02 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,04 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 152.080 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 369,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salesforce-Aktie mit einem Kursplus von 52,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 6,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Salesforce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,824 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 335,00 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 28.05.2025. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 9,83 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,13 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.09.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Salesforce.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,32 USD je Salesforce-Aktie.

