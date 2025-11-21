Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 225,10 USD ab.

Das Papier von Salesforce befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,1 Prozent auf 225,10 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 224,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 316.876 Salesforce-Aktien.

Bei 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,93 Prozent hinzugewinnen. Am 20.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 223,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 0,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,894 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 332,00 USD an.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,96 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 9,33 Mrd. USD eingefahren.

Am 03.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 08.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 11,38 USD im Jahr 2026 aus.

