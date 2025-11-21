DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.434 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1517 -0,1%Öl62,47 -1,1%Gold4.088 +0,3%
Salesforce im Fokus

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend mit Aufschlag

21.11.25 20:23 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Salesforce. Zuletzt konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 228,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
196,16 EUR 1,16 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 228,10 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salesforce-Aktie bisher bei 228,45 USD. Bei 225,06 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 743.697 Aktien.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 61,77 Prozent Luft nach oben. Bei 222,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 2,67 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,894 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Salesforce 10,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.12.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 08.12.2026 dürfte Salesforce die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,38 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

