Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Salesforce zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 257,42 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 257,42 USD. Bei 257,75 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 361.388 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salesforce-Aktie mit einem Kursplus von 43,35 Prozent wieder erreichen. Bei 226,50 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 13,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Salesforce seine Aktionäre 2025 mit 1,60 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,894 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 03.09.2025 vor. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,38 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte