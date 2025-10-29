DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.952 +0,5%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,06 +0,9%Gold3.998 +1,5%
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce verliert am Nachmittag

29.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Salesforce-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 251,01 USD.

Der Salesforce-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 251,01 USD. Im Tief verlor die Salesforce-Aktie bis auf 249,11 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 252,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 391.661 Salesforce-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 369,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,01 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salesforce-Aktie 9,76 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,894 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Salesforce veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,96 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

In eigener Sache

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

