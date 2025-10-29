Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce verliert am Nachmittag

So entwickelt sich Salesforce

Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Salesforce-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 251,01 USD.

Der Salesforce-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 251,01 USD. Im Tief verlor die Salesforce-Aktie bis auf 249,11 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 252,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 391.661 Salesforce-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 369,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,01 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salesforce-Aktie 9,76 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,894 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Salesforce veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,96 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

