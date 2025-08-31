Salzgitter Aktie News: Hausse bei Salzgitter am Freitagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Salzgitter zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 7,3 Prozent auf 22,56 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,3 Prozent auf 22,56 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 22,64 EUR. Bei 21,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 102.159 Salzgitter-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 31,74 Prozent zulegen. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 74,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,226 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,76 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,474 EUR je Salzgitter-Aktie in den Büchern stehen.

