Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 22,24 EUR ab.

Die Salzgitter-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 22,24 EUR abwärts. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 21,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.451 Salzgitter-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Mit Abgaben von 41,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,226 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,76 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

2025 dürfte Salzgitter einen Verlust von -1,474 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

