Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kurs der Salzgitter

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,36 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 28,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Salzgitter-Aktie sogar auf 28,38 EUR. Bei 27,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.588 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,78 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 22,64 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 12,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 54,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,224 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,92 EUR.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR gegenüber -0,64 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,578 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.net

