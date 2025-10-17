Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 27,80 EUR.

Um 11:44 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 27,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 27,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 46.471 Stück.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 20,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 12,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,38 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,224 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,92 EUR für die Salzgitter-Aktie.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -0,64 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,578 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

