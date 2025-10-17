Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Freitagvormittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 27,90 EUR.

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 27,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Salzgitter-Aktie bis auf 27,50 EUR. Bei 27,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.470 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (12,96 EUR). Abschläge von 53,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,224 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,92 EUR an.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,578 EUR ausweisen wird.

