Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 30,40 EUR zu.

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 30,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 30,58 EUR. Bei 29,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.746 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (13,66 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 55,07 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,222 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 27,12 EUR.

Salzgitter gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,510 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

