Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich
Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 30,40 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 30,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 30,58 EUR. Bei 29,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.746 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (13,66 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 55,07 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,222 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 27,12 EUR.
Salzgitter gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,510 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung
Erste Schätzungen: Salzgitter verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Salzgitter
Analysen zu Salzgitter
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen