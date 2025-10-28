Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Dienstagvormittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 29,58 EUR.

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 29,58 EUR. Das Tagestief markierte die Salzgitter-Aktie bei 29,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,64 EUR. Zuletzt wechselten 6.791 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei 34,78 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 17,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 13,66 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 116,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,222 EUR je Salzgitter-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,12 EUR.

Am 11.08.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,34 Mrd. EUR.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Am 16.11.2026 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Salzgitter im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,510 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

