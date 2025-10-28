Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 29,76 EUR.

Die Salzgitter-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 29,76 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 29,38 EUR. Bei 29,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.537 Salzgitter-Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 34,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 16,87 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 13,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 117,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,222 EUR je Salzgitter-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salzgitter-Aktie bei 27,12 EUR.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -0,64 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,510 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung

Erste Schätzungen: Salzgitter verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Salzgitter: Keine schlechte Idee