Salzgitter Aktie News: Salzgitter reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 29,80 EUR.

Um 15:45 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 29,80 EUR zu. In der Spitze legte die Salzgitter-Aktie bis auf 30,58 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.844 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,78 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,50 EUR am 26.10.2024. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 120,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,222 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 27,12 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,510 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

