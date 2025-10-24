Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Freitagmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Salzgitter zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 29,08 EUR zu.

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 29,08 EUR. Bei 29,08 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,90 EUR. Zuletzt wechselten 22.817 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR an. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 19,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,40 EUR ab. Mit Abgaben von 53,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,224 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,12 EUR.

Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

2025 dürfte Salzgitter einen Verlust von -1,520 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

