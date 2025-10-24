Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 28,64 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 28,64 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Salzgitter-Aktie bei 28,92 EUR. Bei 28,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.278 Salzgitter-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR an. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 21,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 13,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,224 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,12 EUR für die Salzgitter-Aktie aus.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,57 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,520 EUR ausweisen wird.

