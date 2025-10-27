Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Mittag gestärkt

So entwickelt sich Salzgitter

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 30,18 EUR.

Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 30,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Salzgitter-Aktie sogar auf 30,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 69.357 Salzgitter-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 13,23 Prozent niedriger. Am 26.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,222 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,12 EUR je Salzgitter-Aktie aus.

Am 11.08.2025 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,510 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Erste Schätzungen: Salzgitter verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Salzgitter: Keine schlechte Idee

Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen