Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 30,20 EUR.
Um 09:06 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 30,20 EUR. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 30,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 17.534 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 15,17 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 55,30 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,222 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 27,12 EUR angegeben.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,64 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,510 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.
Erste Schätzungen: Salzgitter verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Salzgitter: Keine schlechte Idee
Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen
Analysen zu Salzgitter
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
