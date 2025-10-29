Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Vormittag seitwärts

So entwickelt sich Salzgitter

Die Aktie von Salzgitter zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Salzgitter-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 30,28 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Salzgitter-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 30,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 30,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Salzgitter-Aktie bei 30,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,52 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 1.958 Aktien.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR. Gewinne von 14,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 121,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,222 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,12 EUR für die Salzgitter-Aktie.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

2025 dürfte Salzgitter einen Verlust von -1,510 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

