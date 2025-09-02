SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Mittwochvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 231,05 EUR nach oben.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 231,05 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 231,20 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 230,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.154 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,70 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 190,04 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 21,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 291,56 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.07.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,03 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

