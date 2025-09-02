SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 231,35 EUR.
Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 231,35 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 230,40 EUR ab. Bei 233,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 288.948 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 18,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 190,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 17,86 Prozent sinken.
Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 294,33 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.
In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
