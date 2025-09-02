DAX23.589 -0,8%ESt505.313 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.280 -0,8%Nas21.609 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,40 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Aktie im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit KursVerlusten

05.09.25 16:09 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 231,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
230,00 EUR -3,55 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 231,35 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 230,40 EUR ab. Bei 233,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 288.948 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 18,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 190,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 17,86 Prozent sinken.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 294,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 5 Jahren verdient

Aktien-Analyse: Barclays Capital bewertet SAP SE-Aktie

Das waren die größten Beteiligungen im Fisher Asset Management-Depot im 2. Quartal 2025

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025SAP SE OverweightBarclays Capital
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025SAP SE OverweightBarclays Capital
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025SAP SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen