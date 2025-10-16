DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.311 +0,2%Top 10 Crypto15,00 -1,5%Nas22.701 +0,1%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Nachmittag vor

16.10.25 16:08 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 235,90 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 235,90 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 237,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 231,20 EUR. Zuletzt wechselten 515.027 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 16,79 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,70 EUR am 16.09.2025. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 11,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,89 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 22.07.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
