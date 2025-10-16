DAX24.216 +0,1%Est505.626 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

16.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 233,30 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 233,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 230,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 231,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 223.738 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 21,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 209,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 11,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,03 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,29 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 21.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
