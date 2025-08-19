SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 235,75 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 235,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 233,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 233,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 244.280 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Bei einem Wert von 190,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 19,39 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 291,56 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,03 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Am 27.10.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

