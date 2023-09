SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 123,90 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 123,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 124,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 668.768 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 131,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 6,30 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 34,34 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 133,08 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 20.07.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,49 Prozent auf 7.554,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte SAP SE am 18.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,14 EUR je Aktie belaufen.

