Sartorius vz im Fokus

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

01.09.25 09:24 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 203,10 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 203,10 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 203,20 EUR. Mit einem Wert von 199,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.397 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 43,77 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,24 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,816 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 257,00 EUR.

Sartorius vz gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 884,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
