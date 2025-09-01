Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verliert am Mittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 202,40 EUR.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 202,40 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 202,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 204,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 12.479 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 17,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,816 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,00 EUR aus.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 884,30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

