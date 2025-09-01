DAX23.751 -1,2%ESt505.341 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.857 +1,8%Euro1,1631 -0,7%Öl69,46 +1,9%Gold3.480 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DEUTZ 630500 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- NIO setzt mehr um -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Siemens, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
NIO-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste und setzte mehr um NIO-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste und setzte mehr um
Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verliert am Mittag

02.09.25 12:06 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verliert am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 202,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
165,60 EUR -1,20 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 202,40 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 202,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 204,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 12.479 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 17,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,816 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,00 EUR aus.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 884,30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren verloren

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr angefallen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen