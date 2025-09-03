Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 194,45 EUR abwärts.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 194,45 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 194,10 EUR. Bei 195,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 11.280 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,00 EUR) erklomm das Papier am 28.01.2025. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 33,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit Abgaben von 14,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,816 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 884,30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 15.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren verloren