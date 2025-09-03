Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 190,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,1 Prozent auf 190,00 EUR. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 187,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 195,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 70.003 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 34,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,816 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 257,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 884,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

