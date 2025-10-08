Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 215,00 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 215,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 210,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 215,00 EUR. Bisher wurden heute 62.240 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,81 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,814 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 251,50 EUR.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 860,70 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,94 EUR je Sartorius vz-Aktie.

