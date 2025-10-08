Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 213,10 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 213,10 EUR ab. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 210,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 215,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.996 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 22,08 Prozent sinken.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,814 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 251,50 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,94 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

Erste Schätzungen: Sartorius vz öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal