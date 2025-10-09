DAX24.662 +0,3%Est505.643 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1612 -0,1%Öl65,92 -0,2%Gold4.040 ±0,0%
Sartorius vz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Sartorius vz

09.10.25 12:06 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 214,80 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 214,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 214,00 EUR. Bei 216,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 10.123 Aktien.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 35,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 22,70 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,818 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,50 EUR.

Am 22.07.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 884,30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

Erste Schätzungen: Sartorius vz öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

