Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz fällt am Vormittag

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 214,80 EUR.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 214,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 214,80 EUR. Mit einem Wert von 216,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.819 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 29,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,818 EUR aus. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 251,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 884,30 Mio. EUR gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,93 EUR je Aktie.

