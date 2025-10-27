Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag mit Verlusten

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 240,60 EUR.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 240,60 EUR ab. Bei 240,60 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 242,70 EUR. Zuletzt wechselten 20.253 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 17,60 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit Abgaben von 30,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,817 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,50 EUR.

Am 16.10.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 843,20 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 793,60 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,92 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

